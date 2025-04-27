Бразилия и Анчелотти договорились. CBF ожидает, что тренер покинет «Реал» перед КЧМ и возглавит сборную (Relevo)

Карло Анчелотти обсуждает детали своего назначения в сборную Бразилии.

По информации Relevo, Диего Фернандеш, представитель Бразильской конфедерации футбола (CBF), который в последние месяцы выступал в качестве переговорщика, вчера находился в Севилье, чтобы снова встретиться с тренером «Реала».

Бразильский бизнесмен присутствовал на матче «Мадрида » с «Барселоной» (2:3) в финале Кубка Испании. Ранее он посетил игру Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2) на «Сантьяго Бернабеу», а на следующий день пообедал с тренером.

Сообщается, что стороны планировали встретиться снова и завершить переговоры посредством видеоконференции. Основным вопросом остается, когда именно итальянец присоединится к сборной Бразилии: в мае или после 30 июня. В остальном соглашение уже достигнуто, Бразилия предлагает долгосрочный контракт, очень похожий на тот, что сейчас есть у Карло . Однако пока соглашение не подписано.

По данным различных источников, одной из целей поездки Диего Фернандеса в Севилью является попытка убедить Анчелотти присоединиться к сборной Бразилии как можно скорее. Если тренер примет это предложение, в мае ему придется покинуть «Мадрид» и отказаться от поездки на клубный чемпионат мира.

Как отмечает инсайдер Фабрицио Романо , Бразильская конфедерация уверена в том, что Анчелотти согласится стать новым главным тренером сборной. Утверждается, что он присоединится к команде перед клубным чемпионатом мира.

Представители CBF остаются в Испании для согласования сделки и ждут решения «Реала».

Напомним, что Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год, в 2021-м он вернулся в команду. За два захода итальянец выиграл 15 трофеев с «Мадридом», в том числе три Лиги чемпионов и две Ла Лиги, и стал самым титулованным тренером в истории клуба.