«Бесстыдство, дерьмо!» Карвахаль кричал в сторону арбитра в конце матча с «Барсой»

Дани Карвахаль кричал ругательства в адрес судьи в концовке финала Кубка Испании.

«Реал » уступил «Барселоне» (2:3) в финальном матче турнира.

В концовке экстра-таймов главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не поставил пенальти после падения Килиана Мбаппе в штрафной в результате столкновения с Гави. Такое решение было принято из-за офсайда у форварда мадридцев. Через несколько минут судья остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии.

Это вызвало гнев Карвахаля , не принимавшего участие в игре, пишет Marca. Возгласы защитника «сливочных» в адрес судьи попали в трансляцию Movistar Fútbol.

«Бесстыдство! Дерьмо! А этот Ламин ? Остановитесь там», – крикнул Карвахаль.

Отмечается, что в этот момент испанец находился рядом с Эдером Милитао, который также протестовал против решений Бенгоэчеа.