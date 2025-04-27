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«Бесстыдство, дерьмо!» Карвахаль кричал в сторону арбитра в конце матча с «Барсой»

Дани Карвахаль кричал ругательства в адрес судьи в концовке финала Кубка Испании.

«Реал» уступил «Барселоне» (2:3) в финальном матче турнира.

В концовке экстра-таймов главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не поставил пенальти после падения Килиана Мбаппе в штрафной в результате столкновения с Гави. Такое решение было принято из-за офсайда у форварда мадридцев. Через несколько минут судья остановил атаку «Реала» из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии.

Это вызвало гнев Карвахаля, не принимавшего участие в игре, пишет Marca. Возгласы защитника «сливочных» в адрес судьи попали в трансляцию Movistar Fútbol.

«Бесстыдство! Дерьмо! А этот Ламин? Остановитесь там», – крикнул Карвахаль. 

Отмечается, что в этот момент испанец находился рядом с Эдером Милитао, который также протестовал против решений Бенгоэчеа.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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