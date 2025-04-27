«Реал» проиграл «Барсе» в финалах Кубка и Суперкубка Испании и отстает на 4 очка от каталонцев в Ла Лиге
«Реал» проиграл «Барселоне» 2 турнира и отстает от каталонцев в чемпионате.
Команда под руководством Ханси Флика победила мадридский клуб (3:2) в финале Кубка Испании.
В январе «Барселона» одержала победу над «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка.
Кроме того, после 33 туров Ла Лиги команда тренера Карло Анчелотти занимает 2-е место в таблице, набрав 72 очка и на 4 балла отставая от «Барселоны».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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