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«Реал» проиграл «Барсе» в финалах Кубка и Суперкубка Испании и отстает на 4 очка от каталонцев в Ла Лиге

«Реал» проиграл «Барселоне» 2 турнира и отстает от каталонцев в чемпионате.

Команда под руководством Ханси Флика победила мадридский клуб (3:2) в финале Кубка Испании. 

В январе «Барселона» одержала победу над «Реалом» (5:2) в финале Суперкубка. 

Кроме того, после 33 туров Ла Лиги команда тренера Карло Анчелотти занимает 2-е место в таблице, набрав 72 очка и на 4 балла отставая от «Барселоны». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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