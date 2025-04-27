«Реал» проиграл «Барсе» в финалах Кубка и Суперкубка Испании и отстает на 4 очка от каталонцев в Ла Лиге

«Реал» проиграл «Барселоне» 2 турнира и отстает от каталонцев в чемпионате.

Команда под руководством Ханси Флика победила мадридский клуб (3:2) в финале Кубка Испании.

В январе «Барселона » одержала победу над «Реалом » (5:2) в финале Суперкубка.

Кроме того, после 33 туров Ла Лиги команда тренера Карло Анчелотти занимает 2-е место в таблице, набрав 72 очка и на 4 балла отставая от «Барселоны».