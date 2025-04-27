«Барселона» выиграла все три матча против «Реала» в этом сезоне. Четвертый – 11 мая
«Барселона» выиграла каждый из трех матчей против «Реала» в текущем сезоне.
Команда Ханси Флика сегодня одержала победу над мадридцами в финале Кубка Испании – 3:2. В январе каталонцы выиграли со счетом 5:2 в финале Суперкубка, а в октябре разгромили «Реал» (4:0) в Ла Лиге.
В четвертый раз клубы встретятся 11 мая. Матч пройдет на поле «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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