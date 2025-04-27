«Барселона» выиграла все три матча против «Реала» в этом сезоне. Четвертый – 11 мая

«Барселона» выиграла каждый из трех матчей против «Реала» в текущем сезоне.

Команда Ханси Флика сегодня одержала победу над мадридцами в финале Кубка Испании – 3:2. В январе каталонцы выиграли со счетом 5:2 в финале Суперкубка, а в октябре разгромили «Реал » (4:0) в Ла Лиге .

В четвертый раз клубы встретятся 11 мая. Матч пройдет на поле «Барселоны».