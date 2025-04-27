«Барселона» выиграла Кубок Испании в 32-й раз. У «Атлетика» 24 трофея, у «Реала» – 20
«Барселона» обновила рекорд по победам в Кубке Испании.
Команда Ханси Флика одолела «Реал» (3:2) в финале благодаря голу в дополнительное время.
«Блауграна» выиграла этот турнир в 32-й раз. Это лучший показатель в стране. «Атлетик» побеждал 24 раза, «Реал» – 20.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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