«Барса» сохраняет шансы на квадрупл. Каталонцы выиграли Кубок и Суперкубок Испании, лидируют в Ла Лиге и вышли в 1/2 финала ЛЧ

«Барселона» сохраняет шанс сделать квадрупл в этом сезоне.

Каталонский клуб завоевал Кубок Испании , победив «Реал» (3:2) в финале. Ранее Команда под руководством Ханси Флика выиграла Суперкубок Испании .

Кроме того, «Барселона » вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером». Каталонцы лидируют в Ла Лиге , на 4 очка опережая «Реал » после 33 туров.

Таким образом, «Барса» сохраняет шансы на победу минимум в четырех турнирах сезона.