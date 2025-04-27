«Барса» сохраняет шансы на квадрупл. Каталонцы выиграли Кубок и Суперкубок Испании, лидируют в Ла Лиге и вышли в 1/2 финала ЛЧ
«Барселона» сохраняет шанс сделать квадрупл в этом сезоне.
Каталонский клуб завоевал Кубок Испании, победив «Реал» (3:2) в финале. Ранее Команда под руководством Ханси Флика выиграла Суперкубок Испании.
Кроме того, «Барселона» вышла в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером». Каталонцы лидируют в Ла Лиге, на 4 очка опережая «Реал» после 33 туров.
Таким образом, «Барса» сохраняет шансы на победу минимум в четырех турнирах сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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