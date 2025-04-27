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Беллингем в перерыве игры с «Барселоной»: «Все спорные моменты – в их пользу!»

Джуд Беллингем пожаловался в перерыве игры с «Барселоной».

«Реал» после первого тайма финала Кубка Испании уступает «блаугране» со счетом 0:1.

Полузащитник мадридцев, направляясь к раздевалке, выкрикнул кому-то (вероятно, судьям) позади себя: «Все – в их пользу! Все спорные моменты – в их пользу!»

Матч обслуживает бригада арбитров под руководством Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Reddit
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Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
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