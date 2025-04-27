Себальос отмахнулся от Ямаля и задел ему нос и губы, Ламин упал, схватившись за лицо. Арбитр не показал карточку

Дани Себальос рукой задел лицо Ламина Ямаля, вингер «Барсы» упал на газон.

«Барселона » играет с «Реалом » (1:0, перерыв) в финале Кубка Испании. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 1-й добавленной к первому тайму минуте между Дани Себальосом и Ламином Ямалем произошла стычка. Полузащитник «Реала» отмахнулся от вингера «Барсы» и слегка задел ему лицо. После чего Ямаль упал на газон, схватившись за лицо.

По итогам эпизода главный арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа не показал желтую карточку ни одному из игроков.

Фото: скриншоты трансляции