Себальос отмахнулся от Ямаля и задел ему нос и губы, Ламин упал, схватившись за лицо. Арбитр не показал карточку
Дани Себальос рукой задел лицо Ламина Ямаля, вингер «Барсы» упал на газон.
«Барселона» играет с «Реалом» (1:0, перерыв) в финале Кубка Испании. Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 1-й добавленной к первому тайму минуте между Дани Себальосом и Ламином Ямалем произошла стычка. Полузащитник «Реала» отмахнулся от вингера «Барсы» и слегка задел ему лицо. После чего Ямаль упал на газон, схватившись за лицо.
По итогам эпизода главный арбитр матча Рикардо Бенгоэчеа не показал желтую карточку ни одному из игроков.
Фото: скриншоты трансляции
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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