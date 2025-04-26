«Спартак» пробил 10 пенальти в чемпионате – больше всех. В его ворота назначен 1 удар за год
«Спартак» лидирует в чемпионате России по пробитым пенальти.
Сегодня полузащитник Эсекиэль Барко реализовал одиннадцатиметровый на 87-й минуте игры с ЦСКА в 26-м туре Мир РПЛ.
Это 10-й пенальти красно-белых в текущем чемпионате. При этом в их ворота судьи назначили только один удар с точки за последний год.
Барко забил 7 голов с пенальти в Мир РПЛ. Всего у него 12 мячей в чемпионате.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости