«Спартак» пробил 10 пенальти в чемпионате – больше всех. В его ворота назначен 1 удар за год

«Спартак» лидирует в чемпионате России по пробитым пенальти.

Сегодня полузащитник Эсекиэль Барко реализовал одиннадцатиметровый на 87-й минуте игры с ЦСКА в 26-м туре Мир РПЛ .

Это 10-й пенальти красно-белых в текущем чемпионате. При этом в их ворота судьи назначили только один удар с точки за последний год .

Барко забил 7 голов с пенальти в Мир РПЛ. Всего у него 12 мячей в чемпионате.