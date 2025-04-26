У Ливая 0+0 в 10 матчах за «Спартак». Форварда купили у АЕК за 20 млн евро
Ливай Гарсия продлил серию без голов и передач за «Спартак» до 10 матчей.
Форвард из Тринидада и Тобаго вышел на замену в перерыве матча 26-го тура Мир РПЛ с «ЦСКА» (1:2).
В этой игре Ливай не смог отметится результативными действиями.
Гарсия ни разу не забил и не ассистировал в 10 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Нападающего купили зимой у АЕК за 20 млн евро и бонусы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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