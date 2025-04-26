У Ливая 0+0 в 10 матчах за «Спартак». Форварда купили у АЕК за 20 млн евро

Ливай Гарсия продлил серию без голов и передач за «Спартак» до 10 матчей.

Форвард из Тринидада и Тобаго вышел на замену в перерыве матча 26-го тура Мир РПЛ с «ЦСКА » (1:2).

В этой игре Ливай не смог отметится результативными действиями.

Гарсия ни разу не забил и не ассистировал в 10 матчах за «Спартак » во всех турнирах. Нападающего купили зимой у АЕК за 20 млн евро и бонусы.