Испанские судьи хотели выступить с заявлением в поддержку арбитров финала Кубка. RFEF остановила публикацию, «чтобы все окончательно не взорвалось» (Marca)

Испанские судьи планировали выступить с заявлением на фоне шумихи перед класико.

Однако Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) в пятницу вечером остановила публикацию заявления, пишет Marca.

Президент RFEF Рафаэль Лусан и глава судей Луис Медина Канталехо полагали, что обнародование текста окончательно «взорвет» медиапространство.

Утверждается, что в своем обращении судьи собирались выразить полную и абсолютную солидарность со своими коллегами – Гонсалесом Фуэртесом и Рикардо де Бургосом Бенгоэчеа, а также продемонстрировать решительный протест против того, что они считают нападками на судейский корпус. Кроме того, судьи чувствуют, что Федерация не поддерживает их на все сто процентов.

Напомним, на пресс-конференции перед финалом Кубка Испании главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала »: «Когда твой ребенок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

Клубное телевидение мадридцев ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала».

«Реал» был недоволен ситуацией с комментариями арбитров и требовал заменить бригаду судей. Сообщалось, что «сливочные» в том числе могут не сыграть в финале. Клуб отменил пресс-конференцию, тренировку и фотосессию перед финалом с «Барсой» и пропустил ужин с представителями RFEF и каталонцев.

Как сообщает Marca, вмешательство Высшего совета по спорту (CSD) помогло добиться того, чтобы «Реал» все-таки согласился выйти на поле в субботу.

Отмечается, что в случае, если бы произошло замещение одного из двух главных арбитров матча, ни один другой судья из первой категории не согласился бы судить эту игру. Судейский корпус планирует объединиться в ассоциацию с целью защищать себя и подавать в суд на всех, кто ставит под сомнение честность арбитров, будь то президент клуба, тренер, футболист или журналист.

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