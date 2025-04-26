ТВ «Реала» о деле Негрейры: «В Ла Лиге наблюдается систематическая коррупция – это сказал судья. Это придает еще большую значимость протесту и попыткам добиться изменений»

На клубном телевидении «Реала» заявили, что имеют право критиковать судей.

Сегодня в Севилье состоится финальный матч Кубка Испании между «Реалом» и «Барселоной».

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа на матч с «Барсой», указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «Реала». Назначенный на ВАР арбитр Пабло Гонсалес Фуэртес пообещал серьезные последствия за ролик на ТВ «Реала».

«Телевидение «Реала» имеет право размещать эти видеоролики, которые считают постыдными те, кто ни минуты не расследовал дело Негрейры .

Это лига, в которой, по мнению судьи, наблюдается систематическая коррупция. Это не говорит телевидение «Реал Мадрид», это сказал судья. Это придает еще большую значимость протесту и попыткам добиться изменений, что делает «Реал Мадрид », в то время как другие отстают. А те, у кого нет клубного телевидения, тоже критикуют судей. Но это не считают нападками на судей, в этом обвиняют только «Реал». Ну, нет, с нас довольно», – сказал ведущий клубного ТВ «Реала».

Напомним, ранее «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

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