Роналду, Месси, Бекхэм и Неймар вошли в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории (Sportico)

Криштиану Роналду назван самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

Портал Sportico составил рейтинг из 50 спортсменов с самыми высокими доходами с учетом инфляции по состоянию на конец 2024 года. В него вошли представители 8 видов спорта из 16 стран. Первое место занял баскетболист Майкл Джордан с доходом 4,15 миллиарда долларов.

Самым высокооплачиваемым футболистом в истории стал Криштиану Роналду , занявший 3-е место в общем списке – его доход с учетом инфляции оценивается в 2,23 млрд.

Всего в список попали 4 футболиста.

1 (3). Криштиану Роналду – 2,23 млрд долларов;

2 (5). Лионель Месси – 1,85 млрд;

3 (8). Дэвид Бекхэм – 1,61 млрд;

4 (14). Неймар – 1,17 млрд.