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  • Быстров про «Спартак» – ЦСКА: «Если бы Fan ID убрали, был бы топ-матч. Нравилось, когда вираж конский и мясной заряжают, можно было бегать все 90 минут на их песенках»
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Быстров про «Спартак» – ЦСКА: «Если бы Fan ID убрали, был бы топ-матч. Нравилось, когда вираж конский и мясной заряжают, можно было бегать все 90 минут на их песенках»

Владимир Быстров высказался об атмосфере матча «Спартак» – ЦСКА.

«Спартак» примет ЦСКА в рамках 26-го тура Мир РПЛ 26 апреля. Начало игры – в 19:30 по московскому времени.

«Единственный минус этого матча, что нет фанатов. Тех, кто зажигает на таких дерби. Если бы убрали Fan ID, это был бы топ-матч, а так все равно не достает этой атмосферы.

Мне так нравилось, когда полстадиона – вираж конский и мясной заряжают. Можно было бегать все 90 минут на их песенках.

Я эти матчи любил по антуражу, но ненавидел, потому что у ЦСКА там Жирков был и за ним всегда приходилось бегать в свою штрафную. Он с двумя, тремя сердцами до 45 лет играл. Если ты хоть раз за ним не побежишь, то он либо голевую, либо гол сделает. Это просто монстр.

Ни стеночки, ни забегания сейчас бы не прокатили. Ни одна команда в мире уже в такой футбол не играет, даже «Барселона», – сказал экс-игрок «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «О, футбол!»
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