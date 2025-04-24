Владимир Быстров: «Спартак» не зовет меня, ни разу билетов не было. Я пытался даже купить. Говорят: «Володь, извини, закончились, лож больше нет, ничего нет вообще. Можешь в фанатский сектор пойти»
Владимир Быстров сообщил, что «Спартак» не приглашает его на свои матчи.
«Меня «Спартак» не зовет. Еще ни разу билетов не было.
Я пару раз пытался даже купить. Говорят: «Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти».
Туда могут дать», – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «О, футбол!»
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