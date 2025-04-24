Владимир Быстров: «Спартак» не зовет меня, ни разу билетов не было. Я пытался даже купить. Говорят: «Володь, извини, закончились, лож больше нет, ничего нет вообще. Можешь в фанатский сектор пойти»

Владимир Быстров сообщил, что «Спартак» не приглашает его на свои матчи.

«Меня «Спартак » не зовет. Еще ни разу билетов не было.

Я пару раз пытался даже купить. Говорят: «Володь, извини, билеты закончились, лож больше нет, ничего нет вообще, никаких билетов. Можешь в фанатский сектор пойти».

Туда могут дать», – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России.