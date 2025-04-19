У «Краснодара» 5 побед в 6 последних матчах РПЛ. «Быки» опережают «Спартак» и «Зенит» на 5 очков, у петербуржцев игра в запасе
«Краснодар» выиграл 5 из 6 последних матчей в РПЛ.
Команда Мурада Мусаева обыграла «Ахмат» в 25-м туре Мир РПЛ (3:1).
В шести последних играх в рамках чемпионата «Краснодар» уступил лишь «Зениту» (1:4). В остальных пяти «быки» одержали победу.
«Краснодар» сохраняет первую строчку в турнирной таблице (55 очков). Отставание ближайших конкурентов – «Спартака» и «Зенита» – составляет 5 баллов. У сине-бело-голубых игра в запасе.
Следующий матч «Краснодар» проведет 25 апреля против махачкалинского «Динамо» в рамках 26-го тура.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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