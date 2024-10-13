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Хлусевич о том, перешел ли бы он в «Зенит» ради удвоенной зарплаты: «Я счастлив в «Спартаке», деньги для меня не самое важное в футболе. В Европу при возможности поеду не задумываясь»

Даниил Хлусевич высказался о возможности перехода в европейский клуб.

– Несколько трансферных окон вокруг тебя ходили слухи о переходе в топовые европейские чемпионаты. Как реагировал на эти новости?

– Это не было слухами, мой агент все подтвердил. Могу сказать, что действительно были предложения, варианты – и были определенные обстоятельства, по которым я никуда не перешел.

– То есть, было прямо так, что к тебе подошли и сказали: «Тебя хочет такой-то клуб».

– Да.

– Не было желания подойти к руководству «Спартака» и сказать: «У меня шанс на миллион, я обязательно должен уехать»?

– Когда-нибудь я об этом расскажу, но пока не время.

– Ты своему агенту ставишь задачу искать клубы в Европе?

– Никогда не скрывал, что хочу попробовать свои силы в Европе. Если будет возможность, я не задумываясь поеду.

– Какой чемпионат предпочтительней для тебя?

– На самом деле, если это топ-5 лиг – вообще без разницы.

– Готов играть даже за аутсайдера лиги?

– Смотря какие перспективы у команды. Если команда под вылет, наверное, о ней будет сложнее думать. Если команда с амбициями, почему нет?

– Если тебе предложат перейти в «Зенит» на повышение зарплаты в два раза?

– Я игрок «Спартака», об этом никогда не думаю. И деньги для меня не самое важное в футбольной жизни. Конечно, все рады зарабатывать больше, этого никто не скрывает. Но я люблю футбол, потому что эта игра – моя жизнь.

– Но футбол можно любить как в «Спартаке», так и в «Зените».

– Да, но сейчас я играю в «Спартаке» и абсолютно счастлив.

– Можешь представить себя в РПЛ где-то еще, кроме «Спартака»?

– Я не скажу, что никогда в жизни никуда не перейду. Обычно, кто так говорит, потом и переходит в другие клубы (смеется). В футболе все возможно, – сказал полузащитник «Спартака».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Комсомольская правда»
logoСпартак
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДаниил Хлусевич
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