Кержаков об отъезде Батракова в Европу: «Пока рано. Для футбольного взросления нужно провести несколько сезонов в РПЛ на том же высоком уровне»

Александр Кержаков считает, что Алексею Батракову пока рано уезжать в Европу.

– Кого из молодых россиян сейчас можете выделить? Кто бы из них мог уехать в Европу?

– Из молодежи я бы выделил Батракова, который очень ярко заявил о себе в нынешнем сезоне.

Насчет его отъезда в Европу – на мой взгляд, пока рано об этом говорить, так как для футбольного взросления нужно провести несколько сезонов на том же высоком уровне в Премьер-лиге, – сказал экс-игрок «Зенита».

В 24 матчах сезона Мир РПЛ Батраков забил 12 голов и отдал 7 результативных передач за «Локомотив ».

Генич о Батракове: «Почему мы так быстро отправляем наших игроков в Европу? Это желание пагубно. Я за то, чтобы он остался в «Локо». Уехать всегда успеет»