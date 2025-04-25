Кержаков об отъезде Батракова в Европу: «Пока рано. Для футбольного взросления нужно провести несколько сезонов в РПЛ на том же высоком уровне»
Александр Кержаков считает, что Алексею Батракову пока рано уезжать в Европу.
– Кого из молодых россиян сейчас можете выделить? Кто бы из них мог уехать в Европу?
– Из молодежи я бы выделил Батракова, который очень ярко заявил о себе в нынешнем сезоне.
Насчет его отъезда в Европу – на мой взгляд, пока рано об этом говорить, так как для футбольного взросления нужно провести несколько сезонов на том же высоком уровне в Премьер-лиге, – сказал экс-игрок «Зенита».
В 24 матчах сезона Мир РПЛ Батраков забил 12 голов и отдал 7 результативных передач за «Локомотив».
Генич о Батракове: «Почему мы так быстро отправляем наших игроков в Европу? Это желание пагубно. Я за то, чтобы он остался в «Локо». Уехать всегда успеет»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Российская газета»
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