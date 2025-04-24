Генич о Батракове: «Почему мы так быстро отправляем наших игроков в Европу? Это желание пагубно. Я за то, чтобы он остался в «Локо». Уехать всегда успеет»

Константин Генич считает, что Батракову рано переходить в европейский клуб.

В 24 матчах нынешнего сезона Мир РПЛ 19-летний Алексей Батраков забил 12 голов и отдал 7 результативных передач за «Локомотив».

«Почему мы все так быстро отправляем наших игроков в Европу? Да, с одной стороны, у нас перед глазами карьера Головина : он уже 6-7 лет в «Монако», прекрасно себя чувствует и является одним из лучших игроков команды.

Но есть пример того же Арсена Захаряна , который уехал, но у него никак не получается адаптироваться именно к футболу. В быту у него все в порядке, но вот адаптироваться не получается.

Батракову 19 лет. Вот это желание продавать наших ребят из чемпионата России в Европу, оно пагубно. Мне не очень нравится. Он проводит первый полноценный сезон за «Локомотив», забил уже больше 10 мячей, с капитанской повязкой команду выводит. Дайте ему окрепнуть, обрасти мускулами.

Я двумя руками за то, чтобы Алексей Батраков остался в «Локомотиве » и в следующем сезоне продолжал всех нас радовать своей игрой. А в Европу уехать он всегда успеет – в 21, в 22, в 23», – сказал комментатор «Матч ТВ».