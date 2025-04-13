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  • Батраков о 0:1 с «Рубином»: «Соперник ничем не удивил. И не был сильнее «Локо», просто мы пропустили ненужный гол»
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Батраков о 0:1 с «Рубином»: «Соперник ничем не удивил. И не был сильнее «Локо», просто мы пропустили ненужный гол»

Алексей Батраков прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1).

– Удивил ли чем-то «Рубин» в этом матче?

– «Рубин» ничем не удивил. У нас не получилось создать нормальное количество голевых моментов. 

– Как вам кажется, были ли казанцы сильнее вас? 

– Нет, не сильнее, просто мы пропустили ненужный гол, – сказал хавбек «Локомотива».

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Опубликовано: Sports
Источник: «Бизнес Online»
logoРубин
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
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