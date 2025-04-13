Батраков о 0:1 с «Рубином»: «Соперник ничем не удивил. И не был сильнее «Локо», просто мы пропустили ненужный гол»
Алексей Батраков прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1).
– Удивил ли чем-то «Рубин» в этом матче?
– «Рубин» ничем не удивил. У нас не получилось создать нормальное количество голевых моментов.
– Как вам кажется, были ли казанцы сильнее вас?
– Нет, не сильнее, просто мы пропустили ненужный гол, – сказал хавбек «Локомотива».
Опубликовано: Sports
Источник: «Бизнес Online»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости