Винисиус продлит контракт с «Реалом» на 2-3 года, вероятно. Вингер не готов подписывать долгосрочный контракт с клубом из Саудовской Аравии (Cadena SER)

Винисиуса Жуниора не устраивает предложение из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что вингеру «Реала » предложили 5-летний контракт на 1 млрд евро.

По информации Cadena SER, Винисиус и его окружение не были заинтересованы в долгосрочном контракте с клубом из Саудовской Аравии. В свою очередь, саудовцы не готовы вкладывать большие деньги в трансфер бразильца на 1-2 сезона.

Сообщается, что Винисиус и «Реал» успешно продолжают переговоры о новом контракте. В настоящий момент продление соглашения еще на 2-3 года более вероятно, чем уход игрока из клуба.

В текущем сезоне Винисиус отметился 11 голами и 5 ассистами в 24 матчах Ла Лиги . Его статистику можно найти здесь .