  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус продлит контракт с «Реалом» на 2-3 года, вероятно. Вингер не готов подписывать долгосрочный контракт с клубом из Саудовской Аравии (Cadena SER)
48

Винисиус продлит контракт с «Реалом» на 2-3 года, вероятно. Вингер не готов подписывать долгосрочный контракт с клубом из Саудовской Аравии (Cadena SER)

Винисиуса Жуниора не устраивает предложение из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что вингеру «Реала» предложили 5-летний контракт на 1 млрд евро.

По информации Cadena SER, Винисиус и его окружение не были заинтересованы в долгосрочном контракте с клубом из Саудовской Аравии. В свою очередь, саудовцы не готовы вкладывать большие деньги в трансфер бразильца на 1-2 сезона.

Сообщается, что Винисиус и «Реал» успешно продолжают переговоры о новом контракте. В настоящий момент продление соглашения еще на 2-3 года более вероятно, чем уход игрока из клуба.

В текущем сезоне Винисиус отметился 11 голами и 5 ассистами в 24 матчах Ла Лиги. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
logoВинисиус Жуниор
logoвысшая лига Саудовская Аравия
возможные трансферы
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вероятность перехода Винисиуса в Саудовскую Аравию снижается. Контактов не было с декабря, вингер обсуждает продление контракта с «Реалом»
287 апреля, 15:17
Пети об интересе саудовцев к Винисиусу: «Легко критиковать игроков, но если тебе дают столько денег, то можешь ли ты отказаться? Речь о неприличных суммах»
64 апреля, 19:14
Директор саудовской лиги про 1 млрд евро за Винисиуса: «Цифры преувеличены, но футбольная экономика развивается во всем мире, европейцы должны это понять. Мы бы хотели его видеть здесь»
2318 марта, 21:46
Главные новости
Семак о Венделе и видео с алкоголем и табаком: «Что за ролик? Не видел»
1728 минут назад
Суд отклонил претензии Ла Лиги по регистрации Ольмо и Виктора. Футболисты «Барсы» смогут доиграть сезон
3040 минут назад
«МЮ» запретил посещать «Олд Траффорд» фанату, давшему пощечину Грилишу после дерби с «Ман Сити»
841 минуту назад
Семак о голе Соболева и ошибке Латышонка: «У Александра гора с плеч упала, дальше должно быть легче. У Евгения скорее помарки, просто на вратарской позиции они бросаются в глаза»
957 минут назад
Продуктовые дизайнеры, не упустите свой шанс попасть в Спортс’’ всего за 3 дня. Переходите и оставляйте заявку!
58 минут назадВакансия
Маскерано о Месси: «Он душа «Интер Майами». Лео – величайший в истории, но хочет побеждать и продолжает направлять новые поколения»
6сегодня, 10:58
Миятович о Винисиусе: «Его цель после прихода Мбаппе – убедить фанатов «Реала», кто тут лучший, похоже. Поэтому он играет не так, как от него ждали»
27сегодня, 10:50
Криштиану Роналду и режиссер Мэттью Вон основали киностудию UR•Marv (Variety)
12сегодня, 10:42
Насри о Дуэ: «Если бы мне сказали, что его зовут Дуиньо и он бразилец, я бы поверил. Уже в 16 лет Дезире был особенным»
19сегодня, 10:31
Журналист Риоло о фаворитах ЛЧ: «ПСЖ» теперь можно смело к ним отнести. «Барса» производит сильное впечатление, «Интер» – отличный кандидат. «Арсенал» немного ниже их»
30сегодня, 09:58
Ко всем новостям
Последние новости
ФНЛ об избиении Мухина: «Насилие недопустимо и противоречит принципам честной игры и гуманизма. Футбол должен оставаться территорией здоровой конкуренции и взаимного уважения»
113 минут назад
Хейлунд интересен клубам Серии А. Если «МЮ» решит продать форварда летом, они готовы начать переговоры
426 минут назад
Джан про 0:4 с «Барсой»: «Боруссия» была слишком мягкой, допустила простые ошибки. Мы не вышли на поле как команда, а это единственный способ их победить. Нужно выложиться во 2-м матче»
4сегодня, 10:45
Манчини не отрицает возможность вновь возглавить Италию: «Это был мой лучший опыт. Победа с национальной сборной – нечто совершенно иное, так что кто знает»
2сегодня, 10:27
Энрике о Хвиче: «Мы хотели подписать его с тех пор, как я пришел в «ПСЖ». Для тренера замечательно иметь такого игрока – он универсален, у него много амбиций, индивидуальности и опыта»
9сегодня, 10:10
«Амкар» встретится с «Динамо» Барнаул. Приходите поддержать пермяков в домашнем матче!
сегодня, 10:00Реклама
«Фенербахче» Моуринью готов предложить Мюллеру контракт по схеме «1+1» (Sporx)
2сегодня, 09:42
«Атлетико» и Nike продлили контракт до 2035-го: «Стремимся продолжать совместное развитие и решение больших задач»
3сегодня, 09:15
Федор Смолов продал нож, AWP и AK-47 из CS на сумму более 5 млн рублей (Mash)
20сегодня, 09:05
Конов заявил, что у Sportbox в марте 91,6 млн визитов, что стало пятым результатом в мире среди спортивных сайтов: «Впереди лишь ESPN, Marca и As»
65сегодня, 09:04