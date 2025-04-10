Винисиус продлит контракт с «Реалом» на 2-3 года, вероятно. Вингер не готов подписывать долгосрочный контракт с клубом из Саудовской Аравии (Cadena SER)
Винисиуса Жуниора не устраивает предложение из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что вингеру «Реала» предложили 5-летний контракт на 1 млрд евро.
По информации Cadena SER, Винисиус и его окружение не были заинтересованы в долгосрочном контракте с клубом из Саудовской Аравии. В свою очередь, саудовцы не готовы вкладывать большие деньги в трансфер бразильца на 1-2 сезона.
Сообщается, что Винисиус и «Реал» успешно продолжают переговоры о новом контракте. В настоящий момент продление соглашения еще на 2-3 года более вероятно, чем уход игрока из клуба.
В текущем сезоне Винисиус отметился 11 голами и 5 ассистами в 24 матчах Ла Лиги. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Cadena SER
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