Уход Винисиуса к саудовцам за рекордную сумму не исключен. Холанд станет главной целью «Реала» в случае продажи бразильца (Флориан Плеттенберг)

Винисиус Жуниор еще может переехать в Саудовскую Аравию.

«Несколько руководителей и агентов из Бундеслиги и других европейских клубов, прямо или косвенно связанных с мадридским «Реалом », знают, что переезд Винисиуса в Саудовскую Аравию летом не исключен.

Саудовцы продолжают мечтать о том, чтобы провернуть эту мегасделку. Она была бы беспрецедентной с точки зрения суммы трансфера и зарплаты.

В случае ухода Винисиуса Эрлинг Холанд станет однозначно главной целью «Реала», – написал журналист Флориан Плеттенберг.