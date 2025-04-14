Уход Винисиуса к саудовцам за рекордную сумму не исключен. Холанд станет главной целью «Реала» в случае продажи бразильца (Флориан Плеттенберг)
Винисиус Жуниор еще может переехать в Саудовскую Аравию.
«Несколько руководителей и агентов из Бундеслиги и других европейских клубов, прямо или косвенно связанных с мадридским «Реалом», знают, что переезд Винисиуса в Саудовскую Аравию летом не исключен.
Саудовцы продолжают мечтать о том, чтобы провернуть эту мегасделку. Она была бы беспрецедентной с точки зрения суммы трансфера и зарплаты.
В случае ухода Винисиуса Эрлинг Холанд станет однозначно главной целью «Реала», – написал журналист Флориан Плеттенберг.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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