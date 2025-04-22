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Мостовой о трех голах россиян в «Спартаке»: «Хорошо, что лимит есть, иначе ни одного русского в заявке не было бы. В футболе давно все придумано: если ты сильнее, будешь играть»

Александр Мостовой высказался о трех голах россиян в «Спартаке».

«Спартак» – это последняя команда РПЛ по голам российских футболистов в этом сезоне, всего три мяча забили россияне в составе красно-белых. Вас не беспокоит, что результат в «Спартаке», в народной команде, по мнению многих, делают легионеры, а не российские ребята?

– Я на эту тему говорю из года в год. Поэтому вы слушайте, что Мостовой Александр говорит. Я об этой теме уже давным давно говорил.

«Краснодар» из года в год кричал, что мы должны играть своими воспитанниками. Вот они за 15 лет своими воспитанниками ничего и не выиграли. А сейчас, когда в составе десять иностранцев и еще пять на скамейке, они хоть немного приближаются к чемпионству. Правильно же?

Смотришь на «Зенит» и «Спартак» – то же самое: у одних 15 иностранцев, у других 16. Хорошо, что лимит еще есть. Хотя бы трое в заявке должны быть. А если бы его не было, тогда вообще ни одного русского в заявке не было. 

Паспорта не играют в футбол, играют живые люди. Мы же все это прошли. Я сам в 20 лет уехал за границу и играл там 15 [лет]. И паспорт у меня был русский, но я же почему-то играл. Значит, был сильнее других. Также и другие ребята. Ты должен быть сильнее.

Если Вендел играет, то, наверное, он сильнее. Если в защите у нас играют одни иностранцы, значит, они сильнее. Есть у нас такой футболист Чистяков, который по всем командам сидит. Ну если ты сильный, то играй, кто тебе запрещает?

Все упирается в уровень российских футболистов. Никто же не мешает. Батраков же выстрелил. Про него тоже никто не знал, но сейчас играет в основном составе, забивает, молодец. Играйте! В футболе давным-давно все придумано: если ты сильнее, то будешь играть.

Понятно, что могут быть всякие проблемы околофутбольные: настроение, личные проблемы, тренер какой-то не такой, агенты. Такое всегда есть. Но глобально же никто не запрещает играть, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
logoАлександр Мостовой
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
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