«Барса» подаст жалобу из-за календаря: «Испанские футбольные органы должны относиться внимательнее к командам вроде нас, участвующим во всех трех турнирах»
«В этом сезоне «Барселона» уже выражала несогласие с критериями, установленными Испанской футбольной лигой (LFP) и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) в отношении дат и времени начала матчей для первой команды.
Мы абсолютно согласны со словами нашего главного тренера. Руководящие органы испанского футбола должны быть более внимательны к командам, таким как наша, которые принимают участие во всех трех турнирах в заключительной части сезона.
Это не новая проблема, и, не умаляя трудностей с организацией календаря с таким количеством матчей, «Барселона» будет продолжать отстаивать свои интересы перед национальными и международными футбольными организациями, чтобы календарь был более осмысленным.
В связи с этим «Барселона» подаст официальную жалобу в регулирующие органы футбола, чтобы избежать ситуаций, которые могут нанести ущерб настоящим звездам футбола – игрокам», – говорит в заявлении «Барсы».
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