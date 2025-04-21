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Клубное ТВ «Реала» о судействе с «Атлетиком»: «Нас пытались выкинуть из Ла Лиги, но мы еще в борьбе. Говорят, ВАР все еще изучает гол Вальверде, чтобы узнать, можно ли его отменить»

Клубное ТВ «Реала» обвинило судей в попытке помешать клубу в борьбе за Ла Лигу.

Во вчерашнем матче 32-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» (1:0). Команда идет на 2-м месте в Ла Лиге, отставая от «Барселоны» на 4 очка.

«Несколько лет назад Мартинес Мунуэра уже отобрал у «Реала» победу в Ла Лиге и теперь был близок к тому, чтобы сделать это во второй раз. Говорят, ВАР все еще изучает гол Вальверде, чтобы понять, можно ли каким-то образом его отменить.

Теперь, когда мы победили, есть еще больше оснований, чтобы это осудить, и это еще более необходимо. «Реал» пытались выкинуть из Ла Лиги, но мы все еще боремся», – заявили в эфире телевидения «Реала».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
Хуан Мартинес Мунуэра
Real Madrid TV
logoЛа Лига
logoсудьи
logoФедерико Вальверде
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