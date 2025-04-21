Клубное ТВ «Реала» о судействе с «Атлетиком»: «Нас пытались выкинуть из Ла Лиги, но мы еще в борьбе. Говорят, ВАР все еще изучает гол Вальверде, чтобы узнать, можно ли его отменить»
Клубное ТВ «Реала» обвинило судей в попытке помешать клубу в борьбе за Ла Лигу.
Во вчерашнем матче 32-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Атлетик» (1:0). Команда идет на 2-м месте в Ла Лиге, отставая от «Барселоны» на 4 очка.
«Несколько лет назад Мартинес Мунуэра уже отобрал у «Реала» победу в Ла Лиге и теперь был близок к тому, чтобы сделать это во второй раз. Говорят, ВАР все еще изучает гол Вальверде, чтобы понять, можно ли каким-то образом его отменить.
Теперь, когда мы победили, есть еще больше оснований, чтобы это осудить, и это еще более необходимо. «Реал» пытались выкинуть из Ла Лиги, но мы все еще боремся», – заявили в эфире телевидения «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости