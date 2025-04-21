Клубное ТВ «Реала» об отмене гола Винисиуса из-за офсайда Эндрика: «Полуавтоматическая система не показывает мяч – нужно просто поверить, это третий мир. Вот почему на клубном ЧМ не будут судить испанцы»
Вчера мадридцы обыграли «Атлетик» (1:0) в матче 32-го тура Ла Лиги.
На 79-й минуте судья Хуан Мартинес Мунуэра после консультации с ВАР отменил гол Винисиуса Жуниора из-за офсайда у Эндрика, участвовавшего в голевой атаке «Реала».
«Где мяч в [изображении] полуавтоматической системы? Его не показывают, вы просто должны поверить. И как мы можем доверять системе Карлоса Клоса Гомеса (глава отдела ВАР в Испании – Спортс’’) при поддержке Mediapro, учитывая то, что мы наблюдаем каждую неделю? В это нужно поверить, но с нынешним ВАР это невозможно.
Это что-то из третьего мира. Это смех в лицо всем любителям футбола и фанатам «Реала» в частности. При Медине Канталехо это происходило уже множество раз.
Им больше нет доверия, они не имеют права заниматься профессиональной деятельностью, но их по-прежнему вознаграждают. Именно поэтому ФИФА не вызвала ни одного испанского [арбитра] на клубный чемпионат мира. Непонятно, связано это с тем, что они плохи, или они подозревают что-то так же, как и мы. Это неприемлемо, это настоящий позор», – заявили в эфире телевидения «Реала».
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