Клубное ТВ «Реала» об отмене гола Винисиуса из-за офсайда Эндрика: «Полуавтоматическая система не показывает мяч – нужно просто поверить, это третий мир. Вот почему на клубном ЧМ не будут судить испанцы»

На клубном ТВ «Реала» вновь раскритиковали судейство в Испании.

Вчера мадридцы обыграли «Атлетик » (1:0) в матче 32-го тура Ла Лиги .

На 79-й минуте судья Хуан Мартинес Мунуэра после консультации с ВАР отменил гол Винисиуса Жуниора из-за офсайда у Эндрика , участвовавшего в голевой атаке «Реала».

«Где мяч в [изображении] полуавтоматической системы? Его не показывают, вы просто должны поверить. И как мы можем доверять системе Карлоса Клоса Гомеса (глава отдела ВАР в Испании – Спортс’’) при поддержке Mediapro, учитывая то, что мы наблюдаем каждую неделю? В это нужно поверить, но с нынешним ВАР это невозможно.

Это что-то из третьего мира. Это смех в лицо всем любителям футбола и фанатам «Реала » в частности. При Медине Канталехо это происходило уже множество раз.

Им больше нет доверия, они не имеют права заниматься профессиональной деятельностью, но их по-прежнему вознаграждают. Именно поэтому ФИФА не вызвала ни одного испанского [арбитра] на клубный чемпионат мира. Непонятно, связано это с тем, что они плохи, или они подозревают что-то так же, как и мы. Это неприемлемо, это настоящий позор», – заявили в эфире телевидения «Реала».