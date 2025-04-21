Клубное ТВ «Реала» о падении Беллингема в штрафной «Атлетика»: «В новом футболе пенальти работают против «Мадрида». Если в эпизоде с Камавинга в Памплоне был пенальти, почему не было здесь?»
На клубном ТВ «Реала» оценили падение Джуда Беллингема в штрафной «Атлетика».
Вчера «Реал» одержал победу (1:0) в матче 32-го тура Ла Лиги.
В конце 2-го тайма Беллингем получил мяч в штрафной «Атлетика» и упал после контакта с защитником Унаи Нуньесом. Арбитр Хуан Мартинес Мунуэра не увидел нарушения правил, ВАР не пригласил судью к монитору.
После игры главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение судей в данном эпизоде словами: «Таков новый футбол».
«В этом новом футболе пенальти работают против «Мадрида».
В этом сезоне были моменты, как, например, с Камавинга в Памплоне (1:1 с «Осасуной» – Спортс’‘), когда мяч уже не был в игре. Если это пенальти, то почему, черт возьми, в случае с Беллингемом его не было?» – прозвучало в репортаже телевидения «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
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