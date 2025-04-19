Мостовой о тренерстве: «Никаких предложений. У меня нет дружеских связей, по которым большая часть попадает в футбол»
Александр Мостовой рассказал, что не получил предложений о работе тренером.
«Никаких предложений. Как я и говорил раньше, мне не 30 и не 40 лет. Плюс 25 лет пожил за границей, больше 15 лет поиграл. У меня нет дружеских связей, по которым большая часть попадает в футбол.
У меня лицензия в машине лежит, я говорю в шутку, что в случае предложений сразу готов приехать.
С одной стороны, желание тренировать есть. Но время идет, если нет, то нет», – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России.
В марте 2025 года Мостовой сообщил, что получил тренерскую лицензию. Он проходил стажировку в московском «Динамо».
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