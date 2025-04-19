Мостовой о тренерстве: «Никаких предложений. У меня нет дружеских связей, по которым большая часть попадает в футбол»

Александр Мостовой рассказал, что не получил предложений о работе тренером.

«Никаких предложений. Как я и говорил раньше, мне не 30 и не 40 лет. Плюс 25 лет пожил за границей, больше 15 лет поиграл. У меня нет дружеских связей, по которым большая часть попадает в футбол.

У меня лицензия в машине лежит, я говорю в шутку, что в случае предложений сразу готов приехать.

С одной стороны, желание тренировать есть. Но время идет, если нет, то нет», – сказал экс-игрок «Спартака », «Сельты» и сборной России.

В марте 2025 года Мостовой сообщил, что получил тренерскую лицензию. Он проходил стажировку в московском «Динамо».