Капелло об «Интере»: «Если смогли остановить Месси в год требла, то и с Ямалем справятся. Индзаги не позволит лидерам «Барсы» получить много пространства»

Фабио Капелло уверен, что оборона «Интера» справится с лидерами «Барселоны».

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов, первая игра состоится 30 апреля в Испании .

«Если тот самый триумфальный «Интер», выигравший требл, смог остановить Месси , то и с Ямалем справиться по силам.

Очевидно, что Индзаги не позволит Ямалю или Рафинье получить слишком много свободного пространства. У лидеров «Барселоны» слишком высокий уровень индивидуального мастерства, чтобы их можно было останавливать в открытой игре. А Левандовски – это убийца в штрафной.

Но «Интер» умеет плотно закрываться и сохранять баланс. Ключевое сражение развернется в центре поля. Класс Педри и де Йонга – против мастерства и динамизма Бареллы, Чалханоглу и Мхитаряна.

Оба хавбека «Барсы» великолепно умеют переходить от обороны к атаке. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы остановился на полузащите «нерадзурри».

Немногие клубы в Европе могут похвастаться таким организованным и сыгранным центром поля», – написал бывший тренер «Милана», «Ювентуса», «Реала» и сборной России.