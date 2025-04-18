  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Капелло об «Интере»: «Если смогли остановить Месси в год требла, то и с Ямалем справятся. Индзаги не позволит лидерам «Барсы» получить много пространства»
58

Капелло об «Интере»: «Если смогли остановить Месси в год требла, то и с Ямалем справятся. Индзаги не позволит лидерам «Барсы» получить много пространства»

Фабио Капелло уверен, что оборона «Интера» справится с лидерами «Барселоны».

Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов, первая игра состоится 30 апреля в Испании

«Если тот самый триумфальный «Интер», выигравший требл, смог остановить Месси, то и с Ямалем справиться по силам. 

Очевидно, что Индзаги не позволит Ямалю или Рафинье получить слишком много свободного пространства. У лидеров «Барселоны» слишком высокий уровень индивидуального мастерства, чтобы их можно было останавливать в открытой игре. А Левандовски – это убийца в штрафной.

Но «Интер» умеет плотно закрываться и сохранять баланс. Ключевое сражение развернется в центре поля. Класс Педри и де Йонга – против мастерства и динамизма Бареллы, Чалханоглу и Мхитаряна.

Оба хавбека «Барсы» великолепно умеют переходить от обороны к атаке. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы остановился на полузащите «нерадзурри».

Немногие клубы в Европе могут похвастаться таким организованным и сыгранным центром поля», – написал бывший тренер «Милана», «Ювентуса», «Реала» и сборной России. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
logoХакан Чалханоглу
logoФренки де Йонг
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФабио Капелло
logoСимоне Индзаги
logoсерия А Италия
logoРафинья Диас
logoИнтер
logoБарселона
logoГенрих Мхитарян
logoЛамин Ямаль
logoЛионель Месси
logoПедри
logoНиколо Барелла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик об «Интере»: «Я восхищаюсь их игрой – фантастическая команда с отличным тренером. Они очень хороши»
37сегодня, 12:19
Рафинья укрепился в статусе главного претендента на «Золотой мяч». Дембеле стал 2-м у букмекеров, Винисиус выпал из топ-10, хотя в декабре котировался первым
91сегодня, 08:27
Маротта об играх с «Барселоной»: «Интер» не чувствует себя андердогом. При Индзаги мы стали такой величиной в Европе, какой никогда не были. Сезон уже можно считать успешным»
67вчера, 21:20
Главные новости
Баббель о Мюллере: «Один из величайших в истории «Баварии», на одном уровне с Беккенбауэром и Гердом Мюллером. А клуб даже не может его достойно проводить»
13сегодня, 21:48
Месси о сборной Мексики: «Откуда у них враждебность, не понимаю. Они поставили себя в позицию соперничества с Аргентиной, но сравнивать их с нами бессмысленно»
28сегодня, 21:32
Туфан Садыгов: «Химки» пройдут лицензирование. Везде бывают задержки оплат. С какого перепугу мы должны перестать платить?»
16сегодня, 20:58
Де Брюйне был готов продлить контракт с «Ман Сити» на тех же условиях. Он второй по зарплате в клубе
15сегодня, 20:48
Дмитрий Шнякин: «Согласен с Карпиным, комментаторы много отвлекаются. Но у него тренерско-игроцкое понимание футбола. У каждого зрителя свои хотелки: одному – эмоции, другому – тактику»
21сегодня, 20:32
Садыгов о «Химках»: «Неэтично устраивать бойкот из-за задержки оплаты. Последние матчи – бездарные. Игроки решили утолить жажду от поражений бокалом пиар-кампании и стали раскачивать лодку»
85сегодня, 20:18
У «Аль-Насра» 5 поражений в чемпионате – худший результат при Роналду. Клуб идет 3-м, на 8 очков отставая от лидера за 6 туров до конца
68сегодня, 20:04
Роналду прервал 5-матчевую голевую серию за «Аль-Наср». Он лучший бомбардир саудовской лиги с 23 мячами
15сегодня, 19:58
Мостовой поздравил «Спартак» с 103-летием: «Остается пожелать только какой-нибудь победы. Когда-нибудь»
24сегодня, 19:45
Шнякин о «Матч ТВ»: «Посмеиваюсь над теми, кто удивляется, что просмотры матчей РПЛ часто превосходят игры топ-лиг. Угадаете, что смотрели больше – финал ЛЧ-2022 или финал Кубка России?»
159сегодня, 19:34
Ко всем новостям
Последние новости
Микель Артета: «Если бы в начале сезона у меня спросили: «На каком месте ты видишь «Арсенал» с учетом всего, что случится?», наверное, «На втором» было бы правильным ответом»
6сегодня, 22:06
Садыгов о том, что «Химки» сыграют с «Зенитом» основой: «Уверенность была всегда. Просто получилось недопонимание»
2сегодня, 21:34
Дмитрий Шнякин: «Курдюков – любимый комментатор, образец. Трушечкина слушаю из-за языка, Генича – из-за разбора игровых моментов, Нагучева – за классную эфирную атмосферу, Минин хорош в лаконичности»
6сегодня, 21:20
Роналду после 1:2 с «Аль-Кадисией»: «Каждая игра – шанс вырасти. Вместе!»
9сегодня, 21:20
Поздравление «Спартака» со 103-летием появилось на Останкинской башне
2сегодня, 21:15Видео
«Галатасарай» хочет подписать Джаку летом, стороны начали переговоры. Хавбек «Байера» интересен клубам из Саудовской Аравии
4сегодня, 21:14
Чемпионат Испании. «Барселона» и «Атлетико» проведут матчи в субботу, «Реал» встретится с «Атлетиком» в воскресенье
13сегодня, 20:59
РФС пожизненно дисквалифицировал двух экс-игроков «Коломны» за договорной матч с «Амкалом» (1:8)
3сегодня, 20:56
Чемпионат Франции. «Ренн» обыграл «Нант», «ПСЖ» примет «Гавр» Кузяева в субботу, «Монако» Головина сыграет со «Страсбуром»
4сегодня, 20:41
Экс-защитник «Милана» Конти завершил карьеру в 31 год из-за травм. У него 52 матча за «россонери» за 5 сезонов
4сегодня, 20:37