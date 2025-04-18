Капелло об «Интере»: «Если смогли остановить Месси в год требла, то и с Ямалем справятся. Индзаги не позволит лидерам «Барсы» получить много пространства»
Команды встретятся в полуфинале Лиги чемпионов, первая игра состоится 30 апреля в Испании.
«Если тот самый триумфальный «Интер», выигравший требл, смог остановить Месси, то и с Ямалем справиться по силам.
Очевидно, что Индзаги не позволит Ямалю или Рафинье получить слишком много свободного пространства. У лидеров «Барселоны» слишком высокий уровень индивидуального мастерства, чтобы их можно было останавливать в открытой игре. А Левандовски – это убийца в штрафной.
Но «Интер» умеет плотно закрываться и сохранять баланс. Ключевое сражение развернется в центре поля. Класс Педри и де Йонга – против мастерства и динамизма Бареллы, Чалханоглу и Мхитаряна.
Оба хавбека «Барсы» великолепно умеют переходить от обороны к атаке. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы остановился на полузащите «нерадзурри».
Немногие клубы в Европе могут похвастаться таким организованным и сыгранным центром поля», – написал бывший тренер «Милана», «Ювентуса», «Реала» и сборной России.
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