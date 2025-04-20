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У Месси нет голевых действий за «Интер» в 2 матчах подряд впервые в сезоне

Лионель Месси не отметился голевыми действиями в матче МЛС с «Коламбус Крю» (1:0).

Ранее форвард «Интер Майами» не набрал очков за результативность в игре с «Чикаго Файр» (0:0).

Таким образом, 37-летний аргентинец впервые в сезоне не отметился голевыми действиями в двух матчах подряд.

Всего в 11 играх сезона во всех турнирах на счету Месси 8 мячей и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
logoЛионель Месси
logoМЛС
logoИнтер Майами
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