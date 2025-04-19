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Иньиго помешал Дурану выйти один на один: защитник «Барсы» хватал руками форварда «Сельты». Судья не наказал испанца

Иньиго Мартинес мог нарушить правила на игроке «Сельты» при выходе 1 на 1.

«Барселона» принимает «Сельту» в 32-м туре Ла Лиги (3:3, второй тайм). 

На 71-й минуте защитник каталонцев в попытке пресечь выход Пабло Дурана один на один прихватил нападающего руками. В итоге Мартинес сумел выбить мяч. 

Судья Марио Мелеро Лопес не увидел в действиях испанца нарушения правил. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Футбол 2»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoЛа Лига
logoБарселона
logoПабло Дуран
Марио Мелеро Лопес
logoСельта
logoИньиго Мартинес
logoсудьи
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