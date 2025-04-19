«Барселона» на 98-й забила «Сельте» с пенальти за фол на Ольмо. Лаго сбил хавбека «блауграны»

«Барселона» реализовала пенальти в концовке матча с «Сельтой».

Главный судья Марио Мелеро Лопес после консультации с ВАР назначил 11-метровый в пользу каталонцев в компенсированное ко второму тайму время.

Видеоассистенты пригласили Лопеса посмотреть эпизод с падением Дани Ольмо в штрафной «Сельты»: Йоэль Лаго влетел в спину испанца, и тот рухнул на газон.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Футбол 2»

Рафинья реализовал удар с точки на 8-й добавленной минуте. Этот гол стал победным, «Барселона » выиграла матч 32-го тура Ла Лиги со счетом 4:3.