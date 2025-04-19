«Барселона» на 98-й забила «Сельте» с пенальти за фол на Ольмо. Лаго сбил хавбека «блауграны»
«Барселона» реализовала пенальти в концовке матча с «Сельтой».
Главный судья Марио Мелеро Лопес после консультации с ВАР назначил 11-метровый в пользу каталонцев в компенсированное ко второму тайму время.
Видеоассистенты пригласили Лопеса посмотреть эпизод с падением Дани Ольмо в штрафной «Сельты»: Йоэль Лаго влетел в спину испанца, и тот рухнул на газон.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Футбол 2»
Рафинья реализовал удар с точки на 8-й добавленной минуте. Этот гол стал победным, «Барселона» выиграла матч 32-го тура Ла Лиги со счетом 4:3.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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