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  • «Барселона» на 98-й забила «Сельте» с пенальти за фол на Ольмо. Лаго сбил хавбека «блауграны»
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«Барселона» на 98-й забила «Сельте» с пенальти за фол на Ольмо. Лаго сбил хавбека «блауграны»

«Барселона» реализовала пенальти в концовке матча с «Сельтой».

Главный судья Марио Мелеро Лопес после консультации с ВАР назначил 11-метровый в пользу каталонцев в компенсированное ко второму тайму время. 

Видеоассистенты пригласили Лопеса посмотреть эпизод с падением Дани Ольмо в штрафной «Сельты»: Йоэль Лаго влетел в спину испанца, и тот рухнул на газон. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Футбол 2»

Рафинья реализовал удар с точки на 8-й добавленной минуте. Этот гол стал победным, «Барселона» выиграла матч 32-го тура Ла Лиги со счетом 4:3. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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Марио Мелеро Лопес
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