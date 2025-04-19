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Анчелотти про «Реал»: «Слухи о конфликте с Пересом – неправда, у меня прекрасные отношения с клубом, мы всегда в одной лодке. Благодарю игроков, они дали мне возможность дважды победить в ЛЧ»

Карло Анчелотти опроверг слухи о конфликте с президентом «Реала».

Ранее появилась информация, что итальянский специалист может покинуть клуб после финала Кубка Испании 26 апреля.

«Реал» проиграл «Арсеналу» в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:5 по сумме двух матчей. 

– Я разговаривал с игроками и руководством, мы все на одной волне – продолжать бороться за оставшиеся титулы. Больно покидать самое важное соревнование, но в футболе такое случается. Вы не можете всегда побеждать.

Мы всегда в одной лодке. Разговоры о конфликте между мной и президентом – неправда. В данный момент Флорентино Перес проявляет ко мне больше любви, чем когда мы побеждаем.

– Ожидали ли вы большего от своих игроков?

– Единственное, что я хочу сделать, это поблагодарить всех этих игроков. Потому что до сих пор я прекрасно проводил время и хочу продолжать.

Мы по-прежнему близки, у нас отличные отношения. Они дали мне возможность дважды выиграть Лигу чемпионов за последние несколько лет.

– Вы не жалеете, что не попросили подписать больше игроков?

– Нет, у меня всегда были и будут прекрасные отношения с клубом. Все, что мы будем делать, мы всегда будем делать вместе.

Говорить, что между мной и клубом существует конфронтация, – значит вводить людей в заблуждение.

– Будете ли вы возглавлять команду на клубном чемпионате мира?

– В конце сезона я обсужу это с клубом, а не с вами. Я не хочу сейчас говорить о своем будущем, – заявил главный тренер «Реала».

Он также ответил на вопрос о возможной работе в сборной Бразилии.

«В конце сезона мы поговорим об этом», – сказал Карло Анчелотти.

Анчелотти не хочет уходить из «Реала». Карло считает, что клубу нужны серьезные изменения, а не просто назначение нового тренера (Relevo)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
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