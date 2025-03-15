«Арсенал» общается с Нико Уильямсом. «Баварии» вингер «Атлетика» тоже интересен

Нико Уильямс привлек внимание «Арсенала».

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что представители лондонского клуба контактируют с агентами вингера «Атлетика ». Также в приобретении футболиста сборной Испании заинтересована «Бавария ».

Подчеркивается, что в контракте Уильямса предусмотрены отступные в размере от 60 до 80 млн евро.

В этом сезоне Нико провел 23 матча в Ла Лиге и сделал 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .