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«Арсенал» общается с Нико Уильямсом. «Баварии» вингер «Атлетика» тоже интересен

Нико Уильямс привлек внимание «Арсенала».

Журналист Bild Кристиан Фальк сообщает, что представители лондонского клуба контактируют с агентами вингера «Атлетика». Также в приобретении футболиста сборной Испании заинтересована «Бавария».

Подчеркивается, что в контракте Уильямса предусмотрены отступные в размере от 60 до 80 млн евро.

В этом сезоне Нико провел 23 матча в Ла Лиге и сделал 5 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Кристиана Фалька
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