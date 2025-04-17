Артета впечатлен игрой Сака против «Реала»: «Не реализовал пенальти, но справился с эмоциями, забив с игры и не позволив промаху повлиять на него – в своем 1-м матче на «Бернабеу»

Микель Артета впечатлен игрой Букайо Сака в матче с «Реалом».

«Арсенал» победил мадридцев в гостях (2:1) в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов (первый матч – 3:0).

«Я мог бы много говорить о наших игроках, но Букайо действительно выделялся. Он не реализовал пенальти, но справился с эмоциями, забив с игры и не позволив этому промаху повлиять на него в его первом матче на этом стадионе [«Сантьяго Бернабеу »].

Его игра произвела на меня сильное впечатление», – сказал тренер «Арсенала ».