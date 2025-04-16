Куртуа отбил удар Сака паненкой с пенальти за фол Асенсио на Мерино в начале игры «Реал» – «Арсенал»

Букайо Сака не реализовал пенальти в матче с «Реалом».

На 9-й минуте четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Арсенал » подал угловой. Защитник мадридцев Рауль Асенсио в борьбе за позицию с Микелем Мерино завалил того на газон, но главный судья Франсуа Летексье сперва не отреагировал на этот эпизод.

Лишь спустя минуту рефери остановил игру и отправился смотреть повтор, после чего назначил одиннадцатиметровый.

На 13-й минуте вингер Букайо Сака нанес напоминающий паненку удар в левый от себя угол, но туда же прыгнул голкипер Тибо Куртуа – и отразил его.