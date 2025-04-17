«Реал» вылетел из плей-офф ЛЧ с разницей в 4+ гола в 4-й раз
«Реал» проиграл «Арсеналу» по сумме двух матчей (0:3, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Мадридцы вылетели из плей-офф турнира с разницей не менее чем в 4 гола в 4-й раз.
В 2023 году «Реал» оказался слабее «Манчестер Сити» по сумме двух игр – 1:5.
Антирекорд (вылет в разницей в 5 мячей) был установлен в 1989 году, когда «сливочные» проиграли «Милану» с общим счетом 1:6, и повторен в 2009-м – 0:5 от «Ливерпуля».
«Арсенал» заслужил выбить «Реал». В чем так хорош Артета и где катастрофа «Мадрида» – разбор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт журналиста Педро Мартина в Х
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