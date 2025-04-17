«Реал» вылетел из плей-офф ЛЧ с разницей в 4+ гола в 4-й раз

«Реал» проиграл «Арсеналу » по сумме двух матчей (0:3, 1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридцы вылетели из плей-офф турнира с разницей не менее чем в 4 гола в 4-й раз.

В 2023 году «Реал » оказался слабее «Манчестер Сити » по сумме двух игр – 1:5.

Антирекорд (вылет в разницей в 5 мячей) был установлен в 1989 году, когда «сливочные» проиграли «Милану» с общим счетом 1:6, и повторен в 2009-м – 0:5 от «Ливерпуля ».

«Арсенал» заслужил выбить «Реал». В чем так хорош Артета и где катастрофа «Мадрида» – разбор