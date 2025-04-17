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  • Карло Анчелотти: «Арсенал» заслуживал победы в обоих матчах. Поражение – часть футбола, к которой «Реал» не привык, но надо не унывать. Будем бороться за чемпионство, впереди Кубок и КЧМ»
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Карло Анчелотти: «Арсенал» заслуживал победы в обоих матчах. Поражение – часть футбола, к которой «Реал» не привык, но надо не унывать. Будем бороться за чемпионство, впереди Кубок и КЧМ»

Карло Анчелотти признал превосходство «Арсенала» над «Реалом» (3:0, 2:1).

«Чтобы изменить динамику, нам нужно было что-нибудь позитивное, как пенальти, который нам сперва дали, а затем отобрали. Нам нужно было что-то, что придаст уверенности. Мы не смогли изменить динамику первой игры, все было решено именно тогда.

Нужно быть честными, «Арсенал» заслуживал победы в обоих матчах и вышел в полуфинал. У футбола есть две стороны: радостная – мы сами много раз проходили дальше, грустная – к этому поражению надо отнестись так же, с подобным мы сталкивались реже остальных, но должны принять его, потому что таким образом мы сможем выступить лучше в следующих матчах.

Теперь мы будем бороться за чемпионство. Мы отстаем, но впереди еще матч с «Барселоной», а также финал Кубка Испании, клубный ЧМ. Нам надо пережить произошедшее, это часть футбола, к которой мы не привыкли, но которая тоже существует. Надо не унывать и извлечь урок из ошибок», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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