Райс о падении Мбаппе в штрафной «Арсенала»: «Я положил на него руку, но знал, что это не пенальти, я честный парень. Был абсолютно уверен, что решение отменят»
Деклан Райс оценил отмену пенальти на Килиане Мбаппе в матче с «Реалом».
На 23-й минуте четвертьфинального матча Лиги чемпионов (2:1) Мбаппе упал в штрафной «Арсенала» после контакта с Райсом.
Главный судья Франсуа Летексье назначил одиннадцатиметровый и показал хавбеку «Арсенала» желтую карточку, из-за которой тот должен был бы пропустить следующую игру, однако после консультаций с ВАР и просмотра видеоповтора отменил свое решение, так как форвард «Реала» находился в офсайде в момент, когда защитник Рауль Асенсио скидывал ему мяч.
«Я знал, что это не пенальти. Я положил на него руку, но я знал, что это не пенальти. Я честный парень. Он упал на газон, и я был полностью уверен, что решение будет отменено.
Так или иначе, мы выполнили свою работу, и это исторический вечер для клуба», – сказал полузащитник «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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