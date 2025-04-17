Райс о падении Мбаппе в штрафной «Арсенала»: «Я положил на него руку, но знал, что это не пенальти, я честный парень. Был абсолютно уверен, что решение отменят»

Деклан Райс оценил отмену пенальти на Килиане Мбаппе в матче с «Реалом».

На 23-й минуте четвертьфинального матча Лиги чемпионов (2:1) Мбаппе упал в штрафной «Арсенала» после контакта с Райсом .

Главный судья Франсуа Летексье назначил одиннадцатиметровый и показал хавбеку «Арсенала» желтую карточку, из-за которой тот должен был бы пропустить следующую игру, однако после консультаций с ВАР и просмотра видеоповтора отменил свое решение , так как форвард «Реала » находился в офсайде в момент, когда защитник Рауль Асенсио скидывал ему мяч.

«Я знал, что это не пенальти. Я положил на него руку, но я знал, что это не пенальти. Я честный парень. Он упал на газон, и я был полностью уверен, что решение будет отменено.

Так или иначе, мы выполнили свою работу, и это исторический вечер для клуба», – сказал полузащитник «Арсенала ».