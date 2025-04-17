Васкес об 1:2 и вылете из ЛЧ: «Реал» не потерял лицо – «Арсенап» приехал защищаться, почти ничего не создал в 1-м тайме. Выигрывая или проигрывая, мы отдаем все силы – «Мадрид» всегда возвращается»
Мадридцы уступили «Арсеналу» в ответном матче 1/4 финала турнира (1:2, первая игра – 0:3).
«Тяжелый момент. Думаю, сегодня мы пытались. Это был трудный матч. У нас не было столько моментов, как нам хотелось бы. В этом матче мы не потеряли лицо.
Нам не хватило четкости и терпения. Они приехали защищаться. В первом тайме они почти ничего не создали («Реал» не нанес ни одного удара в створ в 1-м тайме – Спортс’‘). После перерыва они, отдав все силы, одержали победу».
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«Она одинакова, когда мы выигрываем, и когда проигрываем. Это часть футбола. Мы всегда выкладываемся и отдаем все силы. Спасибо за атмосферу. «Реал» всегда возвращается.
До конца сезона еще далеко. Команда сплочена и стремится достичь того, что осталось», – сказал защитник «Реала».
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