Васкес об 1:2 и вылете из ЛЧ: «Реал» не потерял лицо – «Арсенап» приехал защищаться, почти ничего не создал в 1-м тайме. Выигрывая или проигрывая, мы отдаем все силы – «Мадрид» всегда возвращается»

Лукас Васкес высказался после вылета «Реала» из Лиги чемпионов.

Мадридцы уступили «Арсеналу » в ответном матче 1/4 финала турнира (1:2, первая игра – 0:3).

«Тяжелый момент. Думаю, сегодня мы пытались. Это был трудный матч. У нас не было столько моментов, как нам хотелось бы. В этом матче мы не потеряли лицо.

Нам не хватило четкости и терпения. Они приехали защищаться. В первом тайме они почти ничего не создали («Реал» не нанес ни одного удара в створ в 1-м тайме – Спортс’‘). После перерыва они, отдав все силы, одержали победу».

Об ответственности за результаты

«Она одинакова, когда мы выигрываем, и когда проигрываем. Это часть футбола. Мы всегда выкладываемся и отдаем все силы. Спасибо за атмосферу. «Реал» всегда возвращается.

До конца сезона еще далеко. Команда сплочена и стремится достичь того, что осталось», – сказал защитник «Реала ».