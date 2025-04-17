«Арсенал» сыграет в полуфинале ЛЧ впервые с 2009 года – против «ПСЖ»
«Арсенал» впервые за 16 сезонов дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Команда Микеля Артеты дважды обыграла «Реал» (3:0, 2:1) в 1/4 финала и на следующем этапе встретится с «ПСЖ».
В последний раз «Арсенал» доходил до полуфинала в сезоне-2008/09 и был выбит «Манчестер Юнайтед». До финала «канониры» доходили только в 2006 году и потерпели там поражение от «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
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