«Арсенал» сыграет в полуфинале ЛЧ впервые с 2009 года – против «ПСЖ»

«Арсенал» впервые за 16 сезонов дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Команда Микеля Артеты дважды обыграла «Реал » (3:0, 2:1) в 1/4 финала и на следующем этапе встретится с «ПСЖ».

В последний раз «Арсенал » доходил до полуфинала в сезоне-2008/09 и был выбит «Манчестер Юнайтед». До финала «канониры» доходили только в 2006 году и потерпели там поражение от «Барселоны».