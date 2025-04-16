Судья отменил пенальти за фол Райса на Мбаппе из-за офсайда. Деклан пропустил бы следующий матч «Арсенала» в ЛЧ из-за желтой
«Реал» не получил пенальти в игре с «Арсеналом» из-за офсайда.
На 23-й минуте четвертьфинального матча Лиги чемпионов нападающий Килиан Мбаппе упал в штрафной «канониров» после контакта с Декланом Райсом. Главный судья Франсуа Летексье назначил одиннадцатиметровый и показал хавбеку «Арсенала» желтую карточку, из-за которой тот должен был бы пропустить следующую игру.
Больше трех минут рефери консультировался с видеоассистентом, затем сам посмотрел повтор и отменил свое решение из-за того, что Мбаппе был в положении вне игры в тот момент, когда защитник Рауль Асенсио скидывал ему мяч.
Изображение: кадр из трансляции Okko
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости