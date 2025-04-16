Судья отменил пенальти за фол Райса на Мбаппе из-за офсайда. Деклан пропустил бы следующий матч «Арсенала» в ЛЧ из-за желтой

«Реал» не получил пенальти в игре с «Арсеналом» из-за офсайда.

На 23-й минуте четвертьфинального матча Лиги чемпионов нападающий Килиан Мбаппе упал в штрафной «канониров» после контакта с Декланом Райсом . Главный судья Франсуа Летексье назначил одиннадцатиметровый и показал хавбеку «Арсенала » желтую карточку, из-за которой тот должен был бы пропустить следующую игру.

Больше трех минут рефери консультировался с видеоассистентом, затем сам посмотрел повтор и отменил свое решение из-за того, что Мбаппе был в положении вне игры в тот момент, когда защитник Рауль Асенсио скидывал ему мяч.

Изображение: кадр из трансляции Okko