«Реал» не попал в полуфинал ЛЧ впервые с 2020 года

«Реал» впервые за пять лет не дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти уступила «Арсеналу » на четвертьфинальном этапе и покинула турнир.

В последний раз мадридцы не доходили до 1/2 финала в 2020 году – тогда они вылетели уже в 1/8. В последующие годы у «Реала» было два полуфинала и две победы в ЛЧ.