«Реал» не попал в полуфинал ЛЧ впервые с 2020 года
«Реал» впервые за пять лет не дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Команда Карло Анчелотти уступила «Арсеналу» на четвертьфинальном этапе и покинула турнир.
В последний раз мадридцы не доходили до 1/2 финала в 2020 году – тогда они вылетели уже в 1/8. В последующие годы у «Реала» было два полуфинала и две победы в ЛЧ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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