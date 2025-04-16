У «Реала» нет ударов в створ в 1-м тайме игры с «Арсеналом». Мадридцы уступают 0:3 по сумме двух матчей

«Реал» не нанес ни одного точного удара за половину игры с «Арсеналом».

Команды проводят ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Первый завершился со счетом 3:0 в пользу «канониров».

Мадридцы в первом тайме второй игры пробили 7 раз, но в створ так и не попали. У «Арсенала » 5 ударов, точных – 3.

При этом «Реал » больше владел мячом (65% времени), провел больше атак (31 против 16), подал больше угловых (4 против 3).

«Реал» – «Арсенал». 0:0 – Куртуа отбил удар Сака с пенальти! Онлайн-трансляция