Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» примет «Арсенал» в ответном матче, «Интер» против «Баварии»

«Реал» примет «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Также в среду «Интер » сыграет с «Баварией ».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Первый матч: 0:3

Первый матч: 2:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ