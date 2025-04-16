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Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» примет «Арсенал» в ответном матче, «Интер» против «Баварии»

«Реал» примет «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Также в среду «Интер» сыграет с «Баварией».

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответные матчи

Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апреля 19:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Не начался
-xG-
Арсенал

Первый матч: 0:3

Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апреля 19:00, Сан-Сиро
Интер
Не начался
-xG-
Бавария

Первый матч: 2:1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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