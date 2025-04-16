Лига чемпионов. 1/4 финала. «Реал» примет «Арсенал» в ответном матче, «Интер» против «Баварии»
«Реал» примет «Арсенал» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Также в среду «Интер» сыграет с «Баварией».
1/4 финала
Ответные матчи
Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апреля 19:00, Сантьяго Бернабеу
Не начался
-xG-
Первый матч: 0:3
Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апреля 19:00, Сан-Сиро
Первый матч: 2:1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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