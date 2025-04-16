«Аль-Наср» близок к продлению контракта с Роналду по схеме «1+1». Клуб интереуется Кайседо, но «Челси» не хочет продавать хавбека
«Аль-Наср» близок к продлению контракта с Криштиану Роналду.
По информации журналиста Бена Джейкобса, клуб из Эр-Рияда готов предложить португальскому форварду соглашение по схеме «1+1» с сохранением финансовых условий – переговоры о продлении идут успешно. Действующий контракт с Роналду истекает в июне.
Также сообщается об интересе «Аль-Насра» к Мойсесу Кайседо. Однако «Челси» не планирует продавать 23-летнего полузащитника – отмечается что сейчас лондонцы оценивают эквадорца значительно выше заплаченных за него 115 млн фунтов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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