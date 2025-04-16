«Аль-Наср» близок к продлению контракта с Роналду по схеме «1+1». Клуб интереуется Кайседо, но «Челси» не хочет продавать хавбека

«Аль-Наср» близок к продлению контракта с Криштиану Роналду.

По информации журналиста Бена Джейкобса, клуб из Эр-Рияда готов предложить португальскому форварду соглашение по схеме «1+1» с сохранением финансовых условий – переговоры о продлении идут успешно. Действующий контракт с Роналду истекает в июне.

Также сообщается об интересе «Аль-Насра » к Мойсесу Кайседо . Однако «Челси » не планирует продавать 23-летнего полузащитника – отмечается что сейчас лондонцы оценивают эквадорца значительно выше заплаченных за него 115 млн фунтов.