Анчелотти о Роналду: «Он дополнил природный талант уникальным профессионализмом. Криштиану – образец в плане подготовки, я никогда не видел настолько сосредоточенного игрока»

Карло Анчелотти назвал профессионализм секретом успеха Криштиану Роналду.

40-летний португальский нападающий «Аль-Насра » забил 23 гола в 26 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии.

«Роналду – большой природный талант в физическом и техническом плане, это его природа. Он дополнил эти характеристики уникальной серьезностью и профессионализмом.

Я никогда не видел игрока, который был бы так внимателен, подготовлен, сосредоточен и сконцентрирован.

Он, безусловно, образец для других в плане подготовки», – сказал главный тренер «Реала » Карло Анчелотти в интервью RSI.

Анчелотти об ответном матче с «Арсеналом»: «Не уверены, что добьемся нужного результата, но сделаем все для этого. В прошлом году никто не говорил, что у «Реала» зрелищный футбол – мы хотим сыграть эффективно»