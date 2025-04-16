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  • Анчелотти о Роналду: «Он дополнил природный талант уникальным профессионализмом. Криштиану – образец в плане подготовки, я никогда не видел настолько сосредоточенного игрока»
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Анчелотти о Роналду: «Он дополнил природный талант уникальным профессионализмом. Криштиану – образец в плане подготовки, я никогда не видел настолько сосредоточенного игрока»

Карло Анчелотти назвал профессионализм секретом успеха Криштиану Роналду.

40-летний португальский нападающий «Аль-Насра» забил 23 гола в 26 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии.

«Роналду – большой природный талант в физическом и техническом плане, это его природа. Он дополнил эти характеристики уникальной серьезностью и профессионализмом.

Я никогда не видел игрока, который был бы так внимателен, подготовлен, сосредоточен и сконцентрирован.

Он, безусловно, образец для других в плане подготовки», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в интервью RSI.

Анчелотти об ответном матче с «Арсеналом»: «Не уверены, что добьемся нужного результата, но сделаем все для этого. В прошлом году никто не говорил, что у «Реала» зрелищный футбол – мы хотим сыграть эффективно»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Yahoo Sports
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