Анчелотти о Роналду: «Он дополнил природный талант уникальным профессионализмом. Криштиану – образец в плане подготовки, я никогда не видел настолько сосредоточенного игрока»
Карло Анчелотти назвал профессионализм секретом успеха Криштиану Роналду.
40-летний португальский нападающий «Аль-Насра» забил 23 гола в 26 матчах текущего чемпионата Саудовской Аравии.
«Роналду – большой природный талант в физическом и техническом плане, это его природа. Он дополнил эти характеристики уникальной серьезностью и профессионализмом.
Я никогда не видел игрока, который был бы так внимателен, подготовлен, сосредоточен и сконцентрирован.
Он, безусловно, образец для других в плане подготовки», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в интервью RSI.
Анчелотти об ответном матче с «Арсеналом»: «Не уверены, что добьемся нужного результата, но сделаем все для этого. В прошлом году никто не говорил, что у «Реала» зрелищный футбол – мы хотим сыграть эффективно»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Yahoo Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости