Пети о «Реале»: «Винисиус боролся за «Золотой мяч». Куда он пропал сейчас? Он очень далек от своего уровня – и не только он»
Эммануэль Пети считает, что Винисиус Жуниор проводит неудачный отрезок.
«В прошлом сезоне Винисиус боролся за «Золотой мяч». Куда он пропал сейчас? Его не видно. Отвлекает ли его предложение из Саудовской Аравии? Возможно. Отвлекает ли его то, что звездой команды стал Мбаппе? Возможно.
Но я думаю, что он очень далек от своего уровня, и в стартовом составе он не один такой. Так виноват ли Мбаппе в сложившейся ситуации? Нет», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Get French Football News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости