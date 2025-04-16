Пети о «Реале»: «Винисиус боролся за «Золотой мяч». Куда он пропал сейчас? Он очень далек от своего уровня – и не только он»

Эммануэль Пети считает, что Винисиус Жуниор проводит неудачный отрезок.

«В прошлом сезоне Винисиус боролся за «Золотой мяч». Куда он пропал сейчас? Его не видно. Отвлекает ли его предложение из Саудовской Аравии? Возможно. Отвлекает ли его то, что звездой команды стал Мбаппе? Возможно.

Но я думаю, что он очень далек от своего уровня, и в стартовом составе он не один такой. Так виноват ли Мбаппе в сложившейся ситуации? Нет», – сказал бывший полузащитник сборной Франции.