«90 минут на «Бернабеу» длятся очень долго». «Реал» перед матчем с «Арсеналом» попросил ChatGPT перевести фразу Хуанито на английский, русский и другие языки
«Реал» попросил нейросеть перевести фразу Хуанито перед игрой с «Арсеналом».
Хуанито выступал за «Реал» с 1977 по 1987 год и провел за клуб 401 официальный матч, выиграв 10 трофеев. Он является автором фразы: «90 минут на «Бернабеу» длятся очень долго».
Сегодня мадридский клуб проведет дома ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала». Первая встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу англичан.
ChatGPT перевел слова Хуанито на английский, русский, сербский, японский, хинди и другие языки.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Реала»
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