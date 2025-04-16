«90 минут на «Бернабеу» длятся очень долго». «Реал» перед матчем с «Арсеналом» попросил ChatGPT перевести фразу Хуанито на английский, русский и другие языки

«Реал» попросил нейросеть перевести фразу Хуанито перед игрой с «Арсеналом».

Хуанито выступал за «Реал » с 1977 по 1987 год и провел за клуб 401 официальный матч, выиграв 10 трофеев. Он является автором фразы: «90 минут на «Бернабеу» длятся очень долго».

Сегодня мадридский клуб проведет дома ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала ». Первая встреча закончилась со счетом 3:0 в пользу англичан.

ChatGPT перевел слова Хуанито на английский, русский, сербский, японский, хинди и другие языки.

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