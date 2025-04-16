Артета о шансах «Реала» на камбэк: «Это часть их истории, они заслужили право говорить о таких сценариях. У «Арсенала» есть все шансы пройти дальше»
Микель Артета оценил шансы «Реала» на камбэк в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Ответный четвертьфинальный матч пройдет сегодня в Мадриде. В первой встрече «Арсенал» победил со счетом 3:0.
«Это часть их истории, «Реал» заслужил право говорить о таких сценариях. Мы же настроены по-другому: у нас есть все шансы пройти дальше. Это будоражит.
Мы никогда не выигрывали Лигу чемпионов и сейчас пытаемся сделать что-то, что позволит нам доминировать», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Артета об ответном матче с «Реалом»: «Арсенал» должен доминировать. Страха нет, только уважение. Пытаемся начать доминировать в еврокубках»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт УЕФА
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